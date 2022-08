PILDID JA VIDEO ⟩ Horvaatia hüperauto Rimac esimene tehasest väljunud eksemplar jõudis väga kuulsa ostjani

2019. aastal asutas ta Greentech Festivali, mis on ülemaailmne jätkusuutliku innovatsiooni ja elustiili platvorm. Alates 2021. aastast on üritust korraldatud nii New Yorgis, Londonis, Singapuris kui ka Berliinis, kus see toimus esimest korda.

Rimac Groupi tegevjuht Mate Rimac kommenteeris esimest autoostu järgmiselt: «Kui me esimest korda Nevera projekteerimist alustasime, otsustasime ehitada auto, mis avaldaks muljet isegi maailma parimatele juhtidele. Nico oli selles nimekirjas ja on hea teada, et keegi, kes on olnud osaline maailma kõige kõrgemal tasemel motospordis, saab meie loodud autost sellise elamuse. Ootame kõik pikisilmi Nico sõite Neveraga. Kui keegi suudab katsetada meie loodud auto piire, siis see on just tema. Saame nimetada Nicot heaks sõbraks ja kiiresti laieneva Rimac Nevera omanike pere esimeseks liikmeks.»