Soome teadlase Saija Katila sõnul on tervelt 46% videomänge tarbivatest inimestest naissoost. Ometi on terve tööstus siiski meestekeskse identiteediga. See on endaga kaasa toonud aga kummalise nähtuse, mis mõjutab neid naisi, kes mängude kallal töötavad.