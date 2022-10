GALERII ⟩ Ülemistel tegi esimesed tiirud Eestis loodud uue põlvkonna iseauto MiCa

Väidetavalt on see üks esimesi isejuhtivad autosid maailmas, mis ei satu segadusse isegi tihedas lumesajus või lörtsis, mis on meie kliimas teatud aastaaegadel üsna tavalised nähtused. Auve Techi MiCa sai võrreldes eelmise põlvkonnaga LIDAReid ehk laserskännereid ümbruse ruumiliseks tajumiseks kolme asemel seitse, nii et ühtki pimenurka enam pole. Igas suunas vaatavaid kaameraid on kokku kümme ja uuenenud on ka liiklusohutuse tarkvara.