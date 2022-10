Tasuta mängud pakuvad unikaalset õudust ja kroomikarva sõjapidamist

« Saturnalia » on unikaalse visuaalse stiiliga ellujäämisõudukas. Mängija hallata on nelja erineva tegelase saatus, kui uuritakse Itaalia külakese hämaraid saladusi.

Igal tegelasel on omad eripärased võimed, mille abil lahendada mõistatusi. Küla aga võitleb sellele aktiivselt vastu ning nii võibki juhtuda, et peategelased peavad surema, et uuesti ellu ärgata.