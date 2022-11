Mis saaks valesti minna? Google õpetab tehisintellektile salamisi programmeerimist

Projektiga seotud allikad ütlesid Techgoingule, et projekt, mida arendatakse Google'is koodnime «Pitchfork» all, loodi algselt Google´i emaettevõtte Alphabeti uurimisosakonnas «X» ja on nüüd jõudnud Google Labsi, mis tähendab, et seda kavatsetakse tõsisemalt edasi arendama hakata Google´i juhtkonna toetusel.