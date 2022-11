Levi kogu maailmas: uus nutitelefon saab kahepoolse satelliit-sõnumiside toe

Bullitt ja MediaTek on uue lahenduse koostöös välja arendanud viimase 18 kuu jooksul ja see annab otseühenduse satelliitidega Bullitti järgmise põlvkonna 5G nutitelefonides. Bullitt kasutab selleks esimesena MediaTek 3GPP NTN (Non-Terrestrial Network) kiibistikku.

Bullitt Grupi kaasasutaja Richard Wharton selgitas uue teenuse toimimist: «Üle maailma kaotavad mobiilikasutajad ühenduse kümneteks miljarditeks tundideks aastas. Me kõik oleme kogenud mobiililevi kadumist. Sõltuvalt olukorrast võib see tähendada ebamugavust, frustratsiooni, ärevust või isegi elu kaotust.

Oleme pikka aega teadnud, et lahendus peitub satelliitsides kui nähtamatus ja sujuvas lahenduses, kuid see tähendab ka suurt tehnoloogilist väljakutset. MediaTeki ja Bullitti kaks aastat kestnud partnerluse tulemusena saavadki meie võrguteenuste pakkujad kõige kiiremal ja lihtsamal viisil oma klientidele täielikku meelerahu pakkuda.»

MediaTeki asepresident ja juhtmevaba kommunikatsiooni valdkonna juht JC Hsu lisas: «See koostöö on pühendunud 3GPP NTN standardi arendusele, mis ühendab mobiilivõrgu ja satelliitside ühes seadmes. Oleme loonud esimese kahesuunalise satelliitsõnumiside tehnoloogia, mis tavakasutajale kättesaadavaks saab.»

Lisaks sõnumisidele, mille hind pole veel teada, saavad kõik kasutajad saata ka SOS-hädaabisõnumeid, mis on esimese 12 kuu jooksul tasuta teenus. Sarnane teenus on USAs saadaval ka Apple´i iPhone 14 telefoniseeriale, kuid ühepoolselt - kasutajalt päästeteenistusele. Samuti on satelliitsõnumite lahenduse arendamisest teada andnud Hiina tootja Huawei. Järgmise põlvkonna Google´i operatsioonisüsteemil Android 14 tuleb sisseehitatud satelliitside tugi, mida saab kasutada, kui telefon seda toetab.