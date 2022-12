PODCAST ⟩ Eestlased teevad GTA 6-st hoopiski pornomängu?

Teie eest on Level1 iganädalase podcasti Teine Tase 400. saade! Seetõttu mõtlesime teha asju erinevalt kui tavaliselt. Nii juhtuski, et me ei käinud läbi kõige värskemaid mängumuljeid ega visanud pilku peale viimase nädala uudistele.