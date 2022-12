3D printimine muutub palju lihtsamaks - tuleb vaid tehisintellektile öelda, millist asja tahad

Lahenduse tekstist asja loomiseks on välja pakkunud tuntud tehisintellektifirma OpenAI, kust on pärit ka tekstist pilte joonistav Dall-E. Kolmemõõtmeliste asjade looja nimeks on Point-E ja nagu nimigi vihjab, koostab see punktipilve (point cloud), mille põhjal saabki 3D mudeli valmis teha ning selle järgi kas erinevaid asju igast suunast vaadata või välja printida.