Ekpert selgitab: miks on meile kõigile vaja luua andmekonto ja teha andmeaudit?

Kui sul on raha, tähendab see kirjet panga andmebaasis. Kui oled majaomanik, on selle kohta kirje kinnistusraamatus. Kui oled abielus, tähendab see kirjet rahvastikuregistris, mis aga omakorda ei välista kirjet suhtlusportaali andmebaasis.

Andmekogude ning neile toetuvate masinate maailmas on inimene kujunenud passiivseks andme(kaitse)subjektiks, kelle elu turvalisemaks ja mugavamaks tegemine tähendab pahatihti privaatsuse riivet ja käitumise suunamist. Et digiühiskonnas sisukamalt osaleda ja säilitada maailm, kus inimene on masinast eespool, on vaja omaks võtta uued kohustused. Vajame selleks adekvaatsemat tunnetust oma andmete osas. Selle kujunemiseks on tarvis süsteemseid lahendusi andmetega suhestumiseks.

Selgemat tunnetust meie isikuandmete töötlemisel põhineva ühiskonnakorralduse suhtes toetaksid andmekonto ja -audit. Need looks võimalused, et inimene saaks ise või oma tehisintellektist abilise vahendusel osaleda oma andmeid puudutavates otsustes.

Digisfääris on meie juurteks meie andmed. Senine digitaalne kasvukeskkond pole meie digitaalsete juurte kujunemist ja nende teadvustamist soodustanud ning digimaailma põhieesmärk on pigem mugavust pakkuda.

Tänapäeval hõljume digitaalsete tegelastena piirideta fluidumis, mille mugavad ja meelelahutuslikud aspektid jõuavad meieni «automaagiliselt», ilma et peaksime pead vaevama küsimusega, mis hinda me nende eest täna või tulevikus maksame.