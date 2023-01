Vaata, millised autod olid eelmise aasta kõige turvalisemad

Esimest korda on selles nimekirjas nüüd kaks Tesla autot ja kaks Hiina uustulnukat Euroopa turul.

Teine Hiina päritolu auto parimate edetabelis oli WEY Coffee 01 , mis on taas hästi varustatud ohutustehnoloogiatega, sellele järgnes napilt LEXUS RX .

Tesla on otsustanud teha oma kaubamärgile nime ka turvalisuse osas: Model S ja Model Y on mõlemad täiskasvanud sõitjate kaitse valdkonnas parimad ja mõlemad sõidukid saavutasid kõigi oma kategoorias olevate sõidukite seas kõrgeima 98% skoori Safety Assist tehnoloogia eest. Tesla Model S on ka täiselektriliste autode kategoorias oma klassi parim.