USA võtab Abramsi tankidelt enne Ukrainasse saatmist maha salajase soomuse

Alates 1980. aastate lõpust USA-s toodetud M1 Abramsitel on praegu kasutusel nn liitsoomuspaketid, mis sisaldavad muuhulgas ka suure tiheduse poolest tuntud vaesestatud uraani. Soomuspaketid on nii salajased, et eksportvariantides neid pole ning isegi NATO liitlastele on tarnitud Abramseid vaid ilma selle varustuseta, kirjutab The Drive.