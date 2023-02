200-megapiksline pikksilm: Samsung tõi avalikkuse ette oma uue lipulaeva Galaxy S23

«Sel aastal on meie Galaxy S23 seerias palju olulisi uuendusi. Üheks suuremaks on muidugi 200 megapiksline kaamera Galaxy S23 Ultra tagaküljel, mis lubab inimestel teha enneolematult teravaid ja detailseid fotosid ning lisab palju uusi ja huvitavaid võimalusi lahedate piltide tegemiseks. Samuti on kõik telefonid varustatud Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 protsessoritega, mis on Eesti regioonis esmakordne ja toob kasutajatele suurema kiiruse, olles sealjuures varasemaga võrreldes palju energiasäästlikum,» sõnas Samsung Eesti mobiiliseadmete tootekoolitaja Kirill Kozlov.