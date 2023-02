PODCAST ⟩ Täiskasvanud mehed, lõpetage arvutimängude mängimine!

Hiljuti kuulutas üks terapeut, et arvutimänge mängivate meestega pole mõtet suhtesse astuda, kui nad just oma hobiga miljoneid ei teeni. Kas tõesti on täiskasvanueas mängude mängimine tabu? Või peitub avalduse taga isiklik kogemus sõltuvusliku käitumisega, mida nüüd ka kõigile teistele laiendatakse? Saatejuhid üritavad selle sasipuntra lahti harutada.