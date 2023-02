Kes võidab Poola miljoniturniiri? Just need on neli parimat meeskonda

VICTORY OVER VITALITY #TLWIN

🔵 19-17 Overpass

⚪️ 7-16 Nuke

🔵 16-12 Mirage



2:1 with an incredible comeback in Map 1 moves us to the Semi-Finals vs @G2esports 🏟️🇺🇸 pic.twitter.com/XCyfZhtHHX