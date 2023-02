Ekspert kommenteerib: kuidas õppis tehisintellekt ChatGPT selgeks eesti keele?

Mida vastas ChatGPT tehisintellekt ise oma keeleoskuse kohta?

Foto: ekraanipilt / ChatGPT

«ChatGPT on õppinud eesti keelt automaatselt, kasutades OpenAI poolt loodud suurt andmemudelit. See mudel on õppinud eesti keelt ja teisi keeli tekstidest, mida see on internetist leidnud. See on nn tekstimudel, mis on õppinud assotsieerima sõnu ja fraase nende tähendustega ning oskab nüüd järjestada sõnu loogiliselt järjestikku, et luua tähenduslikke lausestikke. Selline mudel nagu ChatGPT on õppinud tuhandeid erinevaid keeli ja saab nende abil suhtlust toetada.»

Allikas: chat.openai.com