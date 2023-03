Unustage bitcoin – töötava kvantbiti tekitmaiseks kulub luksusauto jagu raha

​Johannes Heinsoo, Google andis teada, et neil on tööle saadud tavatu kvantarvutusalgoritm, mis parandab kvantarvuti tehtud vigu ja on varasemast tõhusam. Millega tegemist?

Teadusringkonnale on see vana uudis. See käsikiri oli eelretsenseerimata kujul keskkonnas Arxiv juba eelmisel suvel.

Kvantarvutid teevad vigu nagu ka tavalised arvutid ning vigu saab parandada, kasutades veaparandusprotokolle. Nii on näiteks Eestis meie isikukoodidel kontrollnumber, mida arvutatakse teistest numbritest ja mis võimaldab tuvastada, kui mõni number on kogemata vale.