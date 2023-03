Tüdrukute tehnoloogiaklubi suurendab tüdrukute huvi tehhnika vastu

HK Unicorn Squad on mõeldud tüdrukutele vanuses 8-14 ning kursuse juhendajad on Virumaa kolledži õppejõud Maarika Virkunen ja Monika Janis, teatas TalTech-i Virumaa kolledži pressiesindaja esmaspäeval.

Juba teist korda toimuvas tehnoloogiaklubis on ülesanded jaotatud viide kategooriasse: füüsika, elekter/elektroonika, droonid/robootika/programmeerimine, keskkond ja audio/visuaal. Osalejad saavad ehitada ise õhukahuri ja vooluringi, et panna tööle LED-lamp või hoopis roboteid programmeerida. Ülesannetes nimekiri on pikk.

«HK Unicorn Squad on üleriigiline projekt, et innustada ja julgustada tüdrukuid üle Eesti tegelema robootika ja tehnoloogiaga. Lisaks ägedatele tegevustele Virumaa kolledžis on võimalik osaleda ka suvises ühislaagris, kus saab kohtuda teiste osalejatega üle Eesti,» ütles Virumaa kolledži teadus- ja tehnikakooli juht Küllike Kullerkupp.