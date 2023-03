See pilt Kuu ette jäävast lennukist on tehtud profikaameraga. Kui mobiil samale stseenile suunata, siis võib juhtuda, et lennuk eemaldatakse, sest masinõpe pole seda kujutist varem näinud ja eeldab, et pildistatakse vaid ehtsat Kuud.

Foto: Phil Noble / Reuters / Scanpix