Tasuta arvutimängud pakuvad fantaasiamöllu ja kosmosesõda

Sel korral alustame hoopiski Steamist, kus on parasjagu toimumas suur kevadine soodusmüük. Lisaks odavatele mängudele jagatakse aga täiesti ilma rahata ära kuulsasse «Borderlandsi» möllumängude seeriasse kuuluv episood. «Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure».