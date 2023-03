Homme koristatakse üle maailma digiprügi

«Internet ja seda toetavad süsteemid toodavad igal aastal üle miljardi tonni süsinikdioksiidi. Samas on 90% loodud andmetest jäätmed ehk info, mida pärast loomist enam keegi ei kasuta. See tähendab, et me toodame sadu miljoneid tonne süsinikdioksiidi ja aitame kaasa kliima soojenemisele – ilma, et keegi sellest isegi kasu saaks,» ütles maailmakuristuspäeva liikumise Let's Do It World tegevjuht Anneli Ohvril, «digipuhastuspäev on tõhus viis kaasata miljoneid inimesi kliimamuutuste vastu võitlemise teemasse. Lihtne samm, mida igaüks või organisatsioon saab teha, on mittevajalike failide kustutamine. See aitab paremini mõista, et kõigi tegevus loeb.»