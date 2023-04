«CS:GO» ajaloo kõige viimast Major-turniiri kantakse üle ka eesti keeles

RMR-turniirid mängitakse oma maailmajao meeskondade vastu. Ameerika, Euroopa ning Aasia-Okeaania tiimid on kõik eraldi. RMR-turniiridest kantakse eesti keeles üle vaid Euroopa mängud, kuid põhiturniiril kajastatakse turniiri täies pikkuses.

Ajaloolisel e-sporditurniiril osaleb ka eelmise aasta esimeses pooles Antwerpi Majori võitnud eestlane Robin «ropz» Kool ja tema meeskond FaZe Clan. Lootus, et ka sel korral võib karikas koju tulla, on püsiv, sest FaZe võitis äsja EPL S17 suurturniiri ja on HLTV edetabelis tõusnud taas kahe parima meeskonna hulka.