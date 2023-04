Auhinnatud zombimäng on praegu täiesti tasuta saadaval

Epic Games jagab kõikidele enda platvormi kasutajatele tasuta ära kas teost. Neist esimeseks on üheks aegade parimaks zombiseikluseks peetav « Dying Light: Enhanced Edition ».

Maailm on vallutatud elavate surnute poolt ning mängija peab andma endast kõik, et ellu jääda. Õnneks on sel korral abiks ka parkuurimisokused.