2023 aasta sügisel stardivad Austraalias kümned ja kümned päikeseenergial sõitvad autod rallile. Eestis loodud SOLARIDE loodud auto nende hulgas. POSTIMEHES on lugemiseks SOLARIDE blogi, kust saate ülevaate jooksvatest uudistest ja tegemistest ning saate teada mis teoksil. Tegemist on ühe ulatsulikuma ettevõtmisega, mis turgutab ning edendab tehnikaharidust Eesti. Sellega on seotud sadu õpilasi ja ülipilasi üle Eesti.