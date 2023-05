Eesti «CS:GO» staar kindlustas koha ajaloolise turniiri järgmises voorus

No @FaZeClan , no Major Legends Stage secured ✅ pic.twitter.com/Isd25Wy602

FaZe Clan astub Majori legendide faasis lavale juba sel laupäeval, kui nende esimeseks vastaseks saab Into The Breach.

Kuigi ka käesoleva Majori alguses ei ole FaZe paistnud just liiga enesekindlana, tasub meenutada, et meeskond on varemgi just turniiride alguses koperdanud ja alles lõpus hoo üles võtnud. Rio Majoril saime seda valusalt tunda, Antwerpi Majoril tasus aga kannatlik ootamine ära.