Verivärske videomäng sai juba ilmumise päeval vähem kui paari tunniga alistatud

12. aprillil jõudis meieni kauaoodatud seiklusmäng «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom». Tegemist on suure avatud maailmaga teosega, mis peaks pakkuma tegevust kümneteks kui mitte sadadeks tundideks. Üks mängur on aga juba rekordajaga lõpuni jõudnud.