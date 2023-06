Korrusteviisi laoriiuleid ning nende vahel manööverdavad tõstukid on paljude laopidajate jaoks tänane päev. Tõsi, on olemas ka täisautomaatseid laosüsteeme aga need on sootuks teistsugused tehnilised lahendused. Samasuguse probleemi ees oli ka Amazon, kuni leidis Iisraeli ettevõtte, mis oli suuteline olemasolevate laoriiulite ümberehitamisega automatiseerima mistahes suurusega laoruumid.