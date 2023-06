Austraaliasse võidusõidule lähetatav Solaride päikeseauto on homsest vaatamiseks välja pandud.

Solaride päikseauto Tartu lennuväljal sõidukatsetustel selle aasta maikuus. Tänaseks on see üsna ralliküps ja juba homme saate sellele pilgu heita.

Selle aasta sügisel toimub Austraalias üle 3000 km pikkune päikeseautode võidusõit. Üle Eesti on vabatahtlikud seda Solaride nimelist autot kokku pannud ja homsest on see esmakordselt ka avalikkusele välja pandud.

Tegemist on ühe suurema eraalgatusliku inseneerivaldkonna haridust ja koostööd tutvustava ja seda innistava ettevõtmisega Eestis.