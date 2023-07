Käpardlik tehisintellekt toob meieni aasta halvima mängu

Käesoleva aasta aprillis ilmus Steamis arvutimäng «SQUARE ENIX AI Tech Preview: THE PORTOPIA SERIAL MURDER CASE». Nagu nimigi mõista annab, pidi tegemist olema väikese eelvaatega hämmastavale tehnoloogiale, mida stuudio sooviks enda mängudes kasutama hakata.

On ainult üks probleem – see on kohutav.