TEST ⟩ Tele 2 püstitas 5G interneti kiirusrekordi: uus number on 3,6 gigabitti sekundis

5G puhul on olemas väga erinevaid sagedusi ja madalamatel sagedustel levib võrk tugijaamast kaugemale. Kuid siis on ka ühenduskiirused madalamad. Uusim millimeeterlaineala tehnoloogia ehk nn mmWave on aga 5G-ga kohe alguses lubatud gigabittides mõõdetava kiiruste reaalne kandja, kuid levi on sellel sagedusel üsnagi niru.