Eesti kaitseidu Vegvisir valmistub oma liitreaalsuse prillide sügiseseks turuletulekuks

Ettevõtte tegevjuhi Ingvar Pärnamäe sõnul on Vegvisiri eesmärk tõsta lahinguväljal soomukimeeskonna olukorrateadlikkust masinale paigaldatud kaamerate, ülimadala viiteajaga peakomplekti ning süsteemiga integreeritavate täiendavate andmekihtide abil. Seeläbi saab meeskond 360-kraadise ülevaate sõiduki lähiümbruses toimuvast ning suudab lahinguväljal paremini orienteeruda ja otsuseid langetada.

«Oleme oma lahendust testinud erinevatel soomusplatvormidel, sealhulgas soomustransportööridel ja jalaväe lahingumasinatel. Iga läbiviidud demonstratsioon on andnud meile positiivset tagasisidet ning hulgaliselt väärtuslikku sisendit, mis aitab meie inseneridel lahendust veelgi paremini lõppkasutajate vajadustele ja nõudmistele sobivaks kohandada. Meie eesmärk on katsetada Vegvisiri võimekust üha uutel sõidukitüüpidel ning oleme pidevalt ühenduses erinevate mainekate sõidukitootjatega, et saaksime lähikuude jooksul veel lahendust testida,» sõnas Pärnamäe.

Viimati näitas Vegvisir oma süsteemi võimekust Horvaatia kaitseministeeriumi ja Horvaatia kaitsejõududega mais korraldatud demopäeval.

«Osalesime Horvaatias toimunud ASDA kaitsetööstuse messil ning tutvustasime seal Vegvisiri lahendust Horvaatia kaitseministrile Mario Banožićile. Vegvisir avaldas kaitseministeeriumi delegatsioonile sedavõrd muljet, et messile järgnenud demopäev Horvaatia kaitsejõududega kujunes suurejooneliseks avalikuks sündmuseks, mida kutsuti jälgima arvukalt külalisi ja meediakanaleid,» rääkis Pärnamäe.

Testsõidud viidi läbi Petrinja sõjaväekasarmus 1. mehhaniseeritud jalaväepataljoni «Tigers» toel, kus Vegvisir oli integreeritud Patria AMV 8x8 soomukile.

Kahepäevane demonstratsioon kätkes ligi 12 tundi kestnud sõitu nii vihmas kui päikesepaistelise ilmaga, nii tsiviilsõidukitele läbimatutel ebatasastel kruusateedel kui ka maastikutingimustes kiirusega kuni 60 km/h.

Selline vaade avaneb soomukijuhile läbi liitreaalsuse prillide. Foto: Vegvisir

Testimise käigus said nii soomuki juhid kui ka komandörid hea ülevaate Vegvisiri liitreaalsusel põhineva lahenduse võimalustest. Mehhaniseeritud üksuste komandörid nägid lahendusel suurt potentsiaali ning ka tankiüksuse liikmed kinnitasid, et soovivad süsteemi tulevikus kasutama hakata.

«Demopäev kujunes mõlemale poolele kasulikuks – meie saime esitleda lahendust potentsiaalsetele kasutajatele, Horvaatia kaitsejõud said aga veenduda, et nende üksused on võimelised kasutama lahingutegevuses ka kõige moodsamat tehnoloogiat,» selgitas ta.

Varem on Vegvisir läbi viinud väliteste koos Eesti kaitseväega, kus lahendust katsetati Patria XA-188 6x6 ja Patria XA-180 6x6 soomustransportööridel ja jalaväe lahingumasinal CV-9035.