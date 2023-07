ARVUSTUS ⟩ Cat S75: kestvustelefon, millega saab ka Soomaa kaugetes nurkades satelliit-sõnumeid saata

Cat S75 on väga vastupidav telefon ja sellega saab nüüd sõnumeid saata ka levist väljas olles. Lõunataevas peab ainult lage olema.

Kuidas testida telefoni, mis on suur (ja raske) nagu tahvel, kuid katki see ei lähe ja isegi levi ei vaja, kui vaja oma asukohta või hädapäraseid SOS-sõnumeid saata? Muidugi tuleb selleks minna Eesti kõige hõredamini asustatud piirkonda, kus mobiil näitab juba unustatud aeglast EDGE-võrku või ei näita üldse midagi ning kus mobiili laadida saab vaid väikese päikesepaneeliga. Lisaks on kaaslasteks muda, hoovihmad, Halliste jõgi ja palju sääski, keda peletades telefon mõned korrad ka kanuupõhja kukub.