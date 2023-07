Vene ametkondades keelati iPhone - põhjuseks toodi nuhkimiskartus

Valitsusametnikel keelati Apple´i toodete kasutamine töö jaoks alates 17. juulist, kirjutas Financial Times . Põhjuseks tuuakse kartus, et USA nuhib läbi Apple´i toodete Vene ametnike järgi.

Kuna isiklikuks tarbeks on mõnedes ministeeriumides iPhone lubatud, siis on ametnikud nurisenud, et nüüd peavad nad hakkama kaasas kandma mitut telefoni, üht (iPhone´i) eraasjadeks ja teist nutitelefoni tööasjade tegemiseks.