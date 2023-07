Süvavõlts armastus: Netflix kasutab tõsielusaates tehisintellekti

Hispaaniakeelses saates palutakse osalejatel vaadata petmisklippe, millest paljud on lihtsalt väga veenvad võltsingud. Seejärel peavad osalejad arvama, kas videod on päris või on need kokku keetnud tehisintellekt. Saate võidab paar, kes on videote päritolu kõige täpsemalt arvanud, autasuks 100 000 eurot, kirjutab Futurism.

Kuid lool on veel tumedam pööre: Decider kirjutab, et tegelikult ei teadnud paarid saatesse minnes, et neile niisuguseid videolõike näitama hakatakse. Kuigi seda tärkavat tehnoloogiat on mõnel juhul kasutatud absurdseks meelelahutuseks, leiab see enim kasutust siiski petuskeemides, valeinfo levitamisel ja pornograafilise sisu loomisel ilma tegelaste endi nõusolekuta. Taskuhäälingu Hard Fork saatejuhtide arvates võib süvavõltsingute kasutamine tõsielusarjas normaliseerida potentsiaalselt ohtlikku tehnoloogiat enne, kui selle mõju ulatusest aru saame.