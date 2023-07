Esimene klõps: sellise ööpildi tegi äsja Seoulis esitletud uus Samsung Galaxy Fold5 nutitelefon

Kätte saadud Samsung Galaxy Fold5 saigi esimese klõpsu kätte pimedas Korea öös, võttes läbi akna üles valgustatud linnatänava. Kahjuks on sellepärast natuke jäänud peale ka aknapeegeldusi, aga varsti saab ehk juba korralikult õue pildistama minna.

Voldiktelefonil on viis kaamerat:

Neist kasutatakse öise pildi jaoks ilmselt 50 MP sensorit. Kaamerakomplekt on pealtnäha sama, mis eelmisel aastal, aga algoritmide ja tarkvarauuendusega peaks see tegema paremaid fotosid. Samas pole teada, kas põhikaamera on ikka samasugune (kuigi sama 50megapikslise suurusega), kui Fold4 puhul, sest selle kohta veel täpsemalt ei räägitud.