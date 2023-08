PODCAST ⟩ Millal on mängu graafika hea?

Millal võib öelda, et ühe videomängu graafika on hea? Kas tuleb lugeda kokku pikslite arv, lähtuda resolutsioonist või hoopis analüüsida stiili? Kindel on üks – juba teist nädalat järjest ei suuda saatejuhid oma kuulajatega-vaatajatega kokkuleppele jõuda.