Anti Liivat: enam pole küsimuseks see, kas langed küberründe ohvriks, vaid millal

«Küberkuritegevus on kasvanud omaette tööstusharuks, kus liiguvad suured rahad ja kus jagub ohtral ruumi innovatsioonile. Nii nagu on automatiseerimine, tehisintellekt ja muud värsked tehnoloogiad jõudnud meie kõigi igapäevaellu, nii on need kasutusele võtnud ka kurjategijad. Selle arvelt on rünnete hulk ka märkimisväärselt tõusnud ja enam pole võimalik kellelgi kindlalt väita, et küberohud neid ei puuduta,» ütles ta.

Järjest keerulisemaks muutuva olukorra tõttu on oluline, et nii eraisikud kui ka ettevõtted teaks, kuidas rünnaku või pettuse ohvriks langemisel käituda. Võimalusel tasuks anda endast küll kõik, et eduka ründe tõenäosust juba eos langetada, näiteks järgides peamised küberhügieeni põhimõtteid, kasutades viirusetõrjet ning mõistes, millised ohud valitsevad, aga kui ohvriks satutakse, on järgmised sammud olulised.

Alati on valus

Liivati sõnul on õige reageerimise juures kõige tähtsam mõista, et ründe alla sattumine pole midagi, mida saaks vaiba alla pühkida või millega tegelemist saaks ignoreerida.

«Mida kiiremini ja tõhusamalt suudad reageerida, seda väiksemad on potentsiaalsed kahjud. Üritades hirmu, häbi või muu põhjuse tõttu teha nägu, et midagi pole juhtunud, toob lõpuks kaasa märksa hullemad tagajärjed,» selgitas ta. «Rünnaku ohvriks langemine on alati valus, kiirelt reageerides lihtsalt veidi vähem valus.»