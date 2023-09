PIDU LÄBI? ⟩ ÜRO soovitab tehisintellekti kasutamist koolides rangelt piirata

Uues juhendis valitsustele hoiatas ÜRO haridusorganisatsioon UNESCO, et avalikud asutused ei ole valmis tegelema generatiivse tehisintellekti programmide juurutamisega seotud eetiliste küsimustega. Pariisis asuv organisatsioon ütles, et tuginemine sellistele vahenditele inimõpetajate asemel võib mõjutada laste emotsionaalset heaolu ja muuta nad manipuleerimisele haavatavaks.

«Generatiivne tehisintellekt võib olla tohutu võimalus inimarenguks, kuid see võib põhjustada ka kahju ja eelarvamusi,» ütles Audrey Azoulay UNESCOst. «Seda ei saa hariduses kasutada ilma avaliku kaasamise, vajalike ettevaatusabinõude ja valituste määrusteta.»

Generatiivse tehisintellekti programmid jõudsid avalikkuse tähelepanu alla möödunud aasta lõpus, mil ChatGPT demonstreeris võimekust lühikeste käskude põhjal luua esseesid, luuletusi ja vestlusi. See tekitas koolides ja ülikoolides hirmu plagiaadi ja pettuste ees.

Kuid investorid suunasid valdkonda raha ja arendajad nägid haridusvaldkonda võimaliku kasumliku turuna. UNESCO juhises öeldi, et tehisintellekti tööriistadel on potentsiaal aidata erivajadusega lapsi, tegutseda nö sokratlikes dialoogides vestluspartneri või uurimisassistendina.

Juhend ei soovitanud koolilaste minimaalset vanust, kuid märkis, et ChatGPT-l on kasutamise alampiir seatud 13-aastastele. «Paljud peavad seda lävendit liiga madalaks ja on soovitanud tõsta vanuse 16-le,» kirjutati juhendis.