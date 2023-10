Soomes juba teine kvantarvuti – sealne valitsus jätkab eurode valamist kvattehnika veskisse

Täna käivitas VTT (riiklik tehnikauuringute keskus) Soomes juba teise kvantarvuti, millel on kokku 20 kvantbitti mis on kätketud ülijuhtivasse protsessorisse. See kvantarvuti sündis VTT ja IQM Quantum Computers ühistöös näidates ettevõtete suurepärasust kvantarvutite skaleerimise tehnoloogiate arendamisel. Soomes valmis esimene viie kvantbitiga kvantarvuti 2021. aastal.

Soome teatas oma arendustööst kvantarvutamise arendamisel juba novembris 2020, saades valitsuselt selleks 20,7 miljonit eurot, et 2024. aastaks arendada 50-kvantbitine kvantarvuti. Järgnevatel aastatel jätkub arendustegevus ja Soome valitsus on teatanud 70 miljoni euro suurusest toetusest, et skaleerida kvantarvuti suuruseni 300 kvantbitti. Soome valitsus on selgelt sõnastanud vajaduse oma «kvanteelised» luua. Tegemist on tehnoloogiatega, mis on võtmeküsimusteks nii krüptograafias, materjalide omaduste ennustamisel nagu ka kliimaprotsesside ning ilmagi ennustamisel.