ELEKTROONILINE SÕDA ⟩ Gaza sektori ümbruses segatakse mõlemalt poolt nii GPS-i kui raadiosidet

Väljaanne kirjutab, et on mitmeid teateid, et Hamas on konflikti alguses aktiivselt seganud Iisraeli sidesüsteeme. Seega on terroriorganisatsioonil olemas GPS-i ja sidevõrkude häirimise seadmed, mis on moodsas sõjapidamises väga olulised, et segada vastase relvade täpsust ja üksuste koordineerimisvõimet.