Olkiluoto uus tuumareaktor võib Soome maksumaksjate taskust viia kuus miljardit

Iltalehti käes on dokumendid, millest nähtub, et alles sel aastal käivitatud Olkiluoto 3. tuumareaktori (OL3) omanikettevõte Teolisuuden Voima OY (TVO) on esitanud rea etteheiteid Soome energeetikaametile süüdistades põhivõrguettevõtet Fingrid. Probleemiks on asjaolu, et TVO polevat saanud oma energiatootmist täismahus käivitada Fingridi süü tõttu. OL3 maksimumvõimuseks on 1600 MW (elektrivõimust), aga Fingrid suutvat tuumajaama äkilisel väljalülitumisel korvata vaid 1300 MW võimsuses äkki tekkivat energiapuudujääki. Elektrivõrk saab aga toimida vaid tootmise ja tarbimise tasakaalus. Selle puuduva 300 MW peaks Fingrid korvama näiteks akude abil.