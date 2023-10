OTSEPILT JA -BLOGI ⟩ Vaadake, mida arvab rahvusvaheline tuumaenergia agentuur Eesti tuumajaamaplaanist

​IAEA ekspertmissiooni juht on aatomienergia agentuuri tuumainfrastruktuuri osakonna vanemtuumainsener Eric Mathet. Meeskonnas on veel üheksa pikaajalise kogemuse ja valdkonnapädevusega eksperti.

IAEA eksperdid annavad hinnangu, kas Eesti on riigina piisava põhjalikkusega läbi kaalunud kõik tuumaenergia kasutuselevõtuga kaasnevad aspektid ning kaardistanud arenguvajadused ja -võimalused. Selleks tutvuvad IAEA eksperdid sel nädalal tuumaenergia töörühma analüüsidega ning viivad läbi intervjuusid, teatas kliimaministeerium.

«IAEA ekspertide arvamused ja soovitused annavad meile tuumaenergia kaalumise protsessis väärtuslikku teavet,» sõnas Tooming. «Töörühma kohustus on rahvusvaheliste standardite alusel kõik tuumaenergia kasutuselevõtuga seotud aspektid hoolikalt läbi kaaluda. IAEA ekspertmissiooni hinnang on oluline kvaliteedimärk, mis näitab, kui hästi me sellega oleme hakkama saanud.»