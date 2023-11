Eestis saab nüüd võtta kõnekaardi eSIM-iga ehk ilma füüsilise SIM-kaardita

Telia erakliendiüksuse juht lisas, et paljude kasutajate jaoks on kõnekaardil mitmeid eeliseid lepingulise mobiilipaketi ees: lihtne on teenusega liituda või see lõpetada, teenuse hind sõltub kasutatavast mahust ning näiteks Superi puhul toimub kogu teenuse haldamine mugavalt äpi vahendusel.