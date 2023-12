PAUGUVABA LEND ⟩ Selgus NASA vaikse ülehelikiirusel lennuki esmalennu kuupäev

Ülehelikiirusel reisilennukid ei tohi asustatud alade kohal lennata plahvatuselaadse heli pärast, mis tekib helikiiruse ületamise hetkel. Nüüd on aga NASA koos Lockheed Martiniga välja töötanud ülikiire lennuki, mis ületab helikiirust suure paugu asemel vaiksema häälkega, mis enam maapealseid ei häiri. Lennuk on jõudnud niikaugele, et juba üsna varsti tehakse esimene katselend.