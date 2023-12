Eesti noored napsasid Samsungi ideekonkursil oma äpiga koppsaka auhinna

Väätsa noorte kooliäpi Käpp idee suunab õpilased vahetundides liikuma ja omavahel suhtlema. Näiteks saavad õpilased rakenduse Käpp abil vahetundides sporditurniire korralda ja teisi osalema kutsuda ning kogu koolipere saab läbi äpi omavahel hõlpsalt suhelda. Vajaduse korral saavad õpilased rakendusest ka kooli tugipersonali probleemset olukorda lahendama kutsuda.

Tiimi BeePeace juhendaja Evelin Partsi sõnul peitus Väätsa noorte edu taga usk enda ideesse ja sünergiline esitlus: «Võidu võti seisnes selles, et noored ise tugevalt uskusid enda idee olulisusesse. Osalejad viisid ka 5.-9. klassi õpilaste seas läbi küsitluse, mille eesmärgiks oli välja selgitada, kas õpilased oleks rakendusest huvitatud. Tagasiside oli positiivne ja see andis tuult veelgi tiibadesse. Noortele jagas nõuandeid Kerli Valner, kes oli mentorina väga tugev ning BeePeace erines võistlusel teistest tiimidest ühtse ja sünergilise idee esitlusega.»

Võiduga kaasnevast 10 000 euro suurusest auhinnarahast 5000 eurot saab tiim kasutada idee elluviimiseks ja lisaks saab tiim endale valida 5000 euro väärtuses Samsungi nutiseadmeid.

Kokku osales Solve For Tomorrow ideekonkursil 140 võistkonda 9.-12. klassidest üle Baltikumi. Peaauhinna pälvinud BeePeace liikmed on üheksanda klassi õpilased, mis teeb neist ühed noorimad osavõtjad. Võistkonna koosseisu kuulusid Even Koka, Bibi Loore Pilipenko, Kristjan Muuga ja Kevin-Marcus Hirbaum, noorte juhendajaks on Evelin Parts ning mentoriks oli Kerli Valner.

Solve For Tomorrow tänavuseks peateemaks on õpilaste heaolu parandamine kooliruumis. Õpilased käsitlesid enda töödes erinevaid teemasid, näiteks õnnelikkust, vaimset tervist, stressiga toimetulekut, depressiooni, kiusamist ja küberkiusamist.

Solve For Tomorrow programmi juht Egle Tamelyte märkis, et enamus esitatud töödest olid rakendused: «Samsungi ainus kriteerium võistkondadele oli, et tegu peab olema lahendusega, mis hõlmaks mingis vormis tehnoloogiat. On näha, et noored usuvad äppide potentsiaali elu paremaks muuta, sest finaali pääsenud viieteistkümnest tööst ainult üks polnud äpp. Lisaks oli näha, et eneseareng läheb noortele väga korda, sest enamus loodud rakendused olid seotud enesearengu teemaga.»

Kohtunike koosseisu kuulunud Tamelyte märkis veel, et kui teise ja kolmanda koha üle oli žüriil vaidlemist, siis Eesti võistkonna võidus oli kohtunike kollektiiv üksmeelel.