VW ideeauto ID.2all oli esialgu mõeldud, et juht saaks valdavalt kahe puutetundliku ekraani vahendusel erinevaid funktsioone juhtida. Uues sisekujunduses on vajutatavad-pööratavad-nihutatavad nupud-hoovad tagasi.

Mobiiltelefoni kasutamine autoroolis on paljudes riikides on keelatud. Samas: on suur hulk auto juhtimisega kaasnevaid seadistusi ligipääsetavad vaid puutetundlike ekraanide kaudu ja seda vahel üsna labürintlike menüüde kaudu. Nende kasutamine võib olla ohtlikumgi, kui telefoni näppimine.​

Volkswagen on otsustanud sellistest lahendustest loobuda ja seda ka oma tulevaste elektriautode puhul.