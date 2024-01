PODCAST ⟩ Ubisofti fännboy valib 2024. aasta parima videomängu

Kuna üks kolmest põhilisest saatejuhistotsustas suunduda palmi alla puhkama, pidid poisid kiirelt asenduse leidma. Päästev õlekõrs tuli mkuubis podcasti saatejuhi Kristjani näol, kellega arutletakse boomershooterite edu üle ning jagatakse muljeid värskelt ilmunud Ubisofti teosest «Prince of Persia: The Lost Crown».