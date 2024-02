Verivärsked Tesla Cybertuckid juba roostetavad

Üks Cybertrucki omanik märkis foorumis, et tema autole hakkasid vihmaga sõitmise tagajärjel juba kahe päeva möödudes ilmuma väikesed oranžid täpid. «Võtsin oma Cybertrucki täna käsile,» kirjutas ta. «Müügimees mainis spetsiaalselt, et Cybertruckidel tekivad vihmaga oranžid roostelaigud, mis nõuavad sõiduki poleerimist.»

Cybertrucki omanik postitas pärast sõiduki seebiga pesemist pildid, mis ei andnud eriti palju lootust. Näha oli kerepaneele, millel väikesed oranžid täpid. Teine kasutaja märkas oma autol sarnaseid oranže täppe pärast vihmases Los Angeleses sõitmist. «Nad tunnistasid, et tegemist on korrosiooniga ja ütlesid, et helistavad mulle järgmisel kuul, kui tööriistad on kohale jõudnud ja nad saavad midagi ette võtta,» kirjutas kasutaja pärast oma sõiduki viimist kohalikku teeninduskeskusesse. «Minu Cybertruckil on läbisõit 381 miili, sest ta on veetnud suurema osa 11-st päevast maja ees parklas."