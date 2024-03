ARVAMUS ⟩ Kui ei tooda ja ei müü, ei tule ka rikkust – aga tootma peab teadusmahukalt

Eesti majandusel on praegu raske. Nõudlus meie eksporttoodangu järele väheneb majandussurutise tingimustes ja meie partnerid loobuvad või eelistatavad omamaiseid odavamaid tootjaid. Eesti praegune majanduse struktuur tekkis pärast taasiseseisvumist ja põhines odaval tööjõul ning Eesti soodsal geograafilisel paiknemisel Lääneriikide ja Venemaa vahel. Lääne tootjad otsisid ja leidsid odava ja kvaliteetse tööjõu, Venemaa läheduse, odava energia ja tooraine ning toimiva keskkonna ja infra oma toodete tootmiseks ja transportimiseks idaturule. Nüüdseks on idaturg enamusele ettevõtetele kadunud ja lääneturul ei ole 20-30 aastat vana tehnoloogiatega toodetud kallitel toodetel erilist läbilööki. Palkade, inflatsiooni ja energia hindade kasv on muutnud meie tooted konkurentsivõimetuks.