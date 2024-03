Loe, mis tegi Google uuest peakorterist kasutuskõlbmatu wifikõrbe

Google on esitlenud arvukaid uuendusi oma esimeses täielikult ise kavandatud ja ehitatud hoones, tuues töötajad kohale, et keskenduda oma kõige silmapaistvamale projektile: generatiivsele tehisintellektile. Ent mõned väidavad, et nad oleksid eelistanud, kui innovatsioonide hulka oleks kuulunud ka korralik Wi-Fi. «Bay View» hoone, mis asub Alphabeti Mountain View', California peakorteri terrotooriumil, on kuude viisi kannatanud mittetöötava või parimal juhul ebaühtlase Wi-Fi ühenduse all, väidavad kuus asjaga kursis olevat inimest.