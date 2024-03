PILDID ⟩ USAs valmistustakse sõjadroone vorpima autotööstusest laenatud võtetega

USA on praegu väga huvitatud sellest, et droonid mängiksid lahingus ja sõjalistel missioonidel olulisemat rolli, kirjutab New Atlas. Uued mehitamata lennumasinad on nii-öelda jõukordajad, mis teevad ühest sõjalennuki piloodist terve droonieskadrilli komandöri.